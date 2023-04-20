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Tespit nasıl yazılır, tespit yazımı nasıl olmalıdır? Tespit mi tesbit mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe uzun yıllar boyunca farklı dillerle etkileşim kurmuştur. Bu sebeple pek çok dilden kelimeye sahip olan dilimiz zenginleşmiştir. Ancak bazı durumlarda bu olay yazım hatalarına sebep olabilir. İyi bir iletişim için kelimenin anlamını öğrenmek ve doğru yazmak önemlidir. Arapçadan Türkçeye geçen tespit kelimesi de yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Peki, tespit yazımı nasıl olmalıdır?

Tespit nasıl yazılır, tespit yazımı nasıl olmalıdır? Tespit mi tesbit mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda karşımıza çıkan her kelimenin anlamını bilemeyebiliriz. Türkçede bir durum için birden fazla kelimenin kullanıldığı durumlar çokça bulunur. Bu durum zaman zaman karışıklığa sebep olabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek için en iyi yöntem Türk Dil Kurumunun güncel sözlüklerinden ve yazım kılavuzundan yararlanmaktır.

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Tespit nasıl yazılır?

Tespit yazım yanlışlarından kaçınmak için en çok aratılan kelimelerden biridir. Günlük hayatta sohbet ederken telaffuzunda da sıkça hata yapıldığına rastlanır. Tespit, TDK güncel sözlüğünde 4 anlama sahiptir. Tespit kelimesi birden fazla anlama geldiği için sık sık karşılaştığımız bir ifadedir. Kelimenin yabancı bir dilden gelmiş olması sebebiyle yazımı karıştırılabilir. Benzer şekilde okunuşunda da sorunlar yaşanabilir. Genellikle en çok sorulan soru ‘tespit mi tesbit mi?’ şeklindedir. Doğru şekilde tespit yazımı ‘p’ harfi ile olmalıdır.

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Tespit doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Önemli belgelerde ve yazışmalarda yazım hatası yapmamak için imla kurallarına hâkim olmak gereklidir. Ayrıca gerekli durumlarda çevrimiçi yazım kılavuzu kullanmak yaşanabilecek pek çok iletişim sorununun önüne geçer. Örnek cümlelerde ilgili kelimenin kullanımlarını görmek hata yapma olasılığınızı azaltır. Tespit kelimesinin cümle içinde kullanıldığı örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Polisler şahısları tespit edebilmek için onları bir odada topladı.
  • Eksiksiz bir makale için alanla ilgili diğer çalışmaları tespit etmek gerekiyor.
  • Dolap kapağının kapanması için vidalar uygun şekilde tespit edilmeli.
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