Tespit nasıl yazılır, tespit yazımı nasıl olmalıdır? Tespit mi tesbit mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda karşımıza çıkan her kelimenin anlamını bilemeyebiliriz. Türkçede bir durum için birden fazla kelimenin kullanıldığı durumlar çokça bulunur. Bu durum zaman zaman karışıklığa sebep olabilir. Bu sorunların önüne geçebilmek için en iyi yöntem Türk Dil Kurumunun güncel sözlüklerinden ve yazım kılavuzundan yararlanmaktır.

Tespit yazım yanlışlarından kaçınmak için en çok aratılan kelimelerden biridir. Günlük hayatta sohbet ederken telaffuzunda da sıkça hata yapıldığına rastlanır. Tespit, TDK güncel sözlüğünde 4 anlama sahiptir. Tespit kelimesi birden fazla anlama geldiği için sık sık karşılaştığımız bir ifadedir. Kelimenin yabancı bir dilden gelmiş olması sebebiyle yazımı karıştırılabilir. Benzer şekilde okunuşunda da sorunlar yaşanabilir. Genellikle en çok sorulan soru ‘tespit mi tesbit mi?’ şeklindedir. Doğru şekilde tespit yazımı ‘p’ harfi ile olmalıdır.

Tespit doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Önemli belgelerde ve yazışmalarda yazım hatası yapmamak için imla kurallarına hâkim olmak gereklidir. Ayrıca gerekli durumlarda çevrimiçi yazım kılavuzu kullanmak yaşanabilecek pek çok iletişim sorununun önüne geçer. Örnek cümlelerde ilgili kelimenin kullanımlarını görmek hata yapma olasılığınızı azaltır. Tespit kelimesinin cümle içinde kullanıldığı örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: