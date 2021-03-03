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Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin İspanyol uyarlaması Alba'dan ilk teaser yayınlandı

03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Ülkemizde Beren Saat ve Engin Akyürek ikilisinin başrollerini paylaştığı unutulmaz dizi Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin İspanyol uyarlaması Alba'dan ilk teaser yayınlandı.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin İspanyol uyarlaması Alba’dan merakla beklenen ilk teaser nihayet geldi. Atresmedia'ya bağlı Antena 3 kanalında ekrana gelecek dizinin bölümleri TV yayınından önce şirketin ücretli dijital platformu Atresplayer Premium'da yayınlanacak. Sezonu 13 bölümden oluşacak, bölümler yaklaşık 50 dakika sürecek.

ALBA HAKKINDA

Alba, farklı bir gelecek için yaşadığı küçük kasabadan ayrılarak büyük şehre yerleşmiş ve üzerinden yaklaşık bir sene geçmiştir. Hatta bu 4 milyonluk şehirdeyken aklından geçmeyecek şey yaşanmış ve uzun bir zaman boyunca komşusu olan Bruno ile yolları yeniden kesişmiştir. Hatta ikisi birbirlerine aşık olmuştur ve hiçbir şey onları ayıramayacak gibi durmaktadır. Ta ki günah dolu o geceye kadar...

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Dizinin hikayesi Valensiya'ya bağlı Alicante şehrindeki Villajoyosa bölgesinde geçecek. Tatil amaçlı yaşadığı yere geri dönen Alba, trajediyle sonuçlanan bir gecede bir grup erkek tarafından saldırıya uğrar ve ertesi gün sahilde çıplak halde uyanır. Üstelik kendisine saldıran dört kişiden üçü Bruno'nun arkadaşıdır. Ancak Alba dördüncü adamın kim olduğunu keşfettiğinde kabusun sonu aslında başlangıç olur.

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ALBA KADROSU

Elena Rivera'nın başını çektiği kadroda Eric Masip, Álvaro Rico (Elite), Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Jorge Silvestre, Tito Fernández, Pepa Gracia, Caterina Mengs, Candela Cruz, Ana Wagner, Antonio Gil, Jordi Ballester, Luis Iglesia da yer alıyor. Karantina koşullarına uygun olarak yapılan çekimler geçtiğimiz yazın ortasında başlamıştı ve Aralık 2020'de tamamlandı. Dizinin yapımını Boomerang TV üstlendi.

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Beren Saat Engin Akyürek
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