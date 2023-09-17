Fatmagül’ün Suçu Ne’nin yıldızları bir araya geldi! Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu düğünde kurtlarını döktü

Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi yayınlandığı dönemde reytinglerde birinci sıradan düşmedi. Bu dizi sayesinde yakın dost olan Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu yıllar sonra bile sık sık bir araya geliyor.

Mukaddes yenge olarak izleyicinin karşısına çıktıktan sonra milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Beren Saat ile bir arkadaşlarının düğününde dans etti.

Beren Saat bu güzel geceye dair görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Eğlendiği anlara Instagram hesabında yer veren ünlü oyuncu arkadaşının doğum gününü de kutladı.



