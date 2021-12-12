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  4. Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi! Paylaşımları gündem oldu

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi! Paylaşımları gündem oldu

12.12.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı Gökhan Göz ile yeniden birlikte olmaya başlayan Fatoş Yelliler aşka geldi. İkili gece eğlencesinden el ele göz göze paylaşım yaptı.

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi! Paylaşımları gündem oldu

Berdan Mardini ile çekişmeli boşanma davası süren Fatoş Yelliler yasak aşkına döndü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan Gökhan Göz ile Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler adeta düşman çatlatıyor.

Son olarak Fatoş Yelliler Gökhan Göz ile aşk pozunu şu sözlerle paylaştı:

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Hayat çok kısa. İdealleriniz, arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın. Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın. Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir. Umudunuz yanınızda olduktan sonra çıkışlar hep gökyüzü.

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Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz gece eğlencesinden de paylaşım yaptı. İkilinin el ele göz göze halleri olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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