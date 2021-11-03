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Fatura Merih Demiral'a kesildi!

03.11.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki dördüncü maçında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo'nun golleriyle damga vurduğu karşılaşmada, takımının yediği gollerde hatası olan Merih Demiral İtalyan basınının eleştirilerine maruz kaldı.

Fatura Merih Demiral'a kesildi!

Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta müsabakasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Azzuri d'Italia Stadı'ndaki maçta iki kez öne geçen ev sahibi takım, karşılaşmanın 2-2 berabere bitmesine engel olamadı.

Atalanta'nın gollerini 12. dakikada Josip İlicic ve 56. dakikada Duvan Zapata atarken, Manchester United Cristiano Ronaldo'nun 45 ve 90+1'de attığı gollerle beraberliği kurtardı.

Ronaldo'nun attığı ilk golde asisti yapan Bruno Fernandes'i durduramayan, ikinci golde ise tehlikeli bölgede topu ıskalayan Atalanta'nın stoperi Merih Demiral, İtalyan basınında eleştiri oklarının hedefi oldu.

"MERİH DEMİRAL GÖLGEDE KALDI"

İtalya'nın Bergamo News gazetesi Muriel ve Merih'in performasını eleştirerek "Gölgede kaldılar" yorumunu yaptı. Merih'e 10 üzerinden 6 puan verilirken, "Bruno Fernandes'in Ronaldo'nun ilk golünde attığı topuk pası Merih Demiral'ı şaşırttı" ifadeleri kullanıldı.

"MERİH DEMİRAL 2-2'YE KADAR İYİ DAYANDI"

Il Messaggero gazetesi de Milli stopere 10 üzerinden 6 puan verirken "Ronaldo'nun skoru 2-2'ye getiren golüne kadar Manchester United'ın baskısına dayandı" yorumunu yaptı.

"MERİH DEMİRAL HER ZAMAN AYNI HATAYI YAPIYOR"

Corriere Della Sera gazetesi ise Merih Demiral'ın performansına 10 üzerinden 5,5 puan verdi ve "Özellikle ofansif orta saha oyuncularına önlem almak için pozisyon alması gerektiğinde her zaman hata yapıyor" eleştirisinde bulundu.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral, İtalyan takımıyla bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Merih 787 dakika sahada kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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