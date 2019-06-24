Favori diziniz bitti. Peki şimdi sırada ne var?

Game of Thrones’un son bölümü yayınlandıktan sonra dizinin tüm dünyadaki fanları için bir dönem sona erdi. İzleyecek bir kült dizisi olmayanlar için yeni dizi önerilerini barındıran bir liste hazırladık.

Dizi severler için kısa kısa:

The Handmaids Tale:

HBO tarafından sunulan drama serisi The Handmaids Tale; 3.sezon galasını yeni yaptı ve kült diziler arasına girme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Yayınlandığı ilk iki sezonda, 6 Emmy ve birkaç Altın Küre ödülü kazanmaya hak kazanan dizi, Margaret Atwood’un ödüllü ve en çok satan romanı Gilead’in distopik hayatını ele alıyor. Konusu; en ufak bir hatanın ölümle sonuçlanabildiği zamanlarda Amerika’ya ait topraklarda toteliter yaşam süren insanlar etrafında dönüyor.

Black Mirror:

Despotik bilim kurgu olmasına rağmen konusu The Handmaids Tale’den çok farklı. Doğrusal bir hikayeye sahip olmadan, birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan dizide yakın gelecekte yaşanması mümkün olaylar yer alıyor. Netflix’in interaktif ilk dizisi olma ünvanına sahip olan Black Mirror, son sezonuyla en çok göze çarpan diziler arasında da yer almayı başardı. Teknolojinin yenilikçi ve şaşırtıcı tüm özelliklerini barındıran dizide, izleyiciler önümüzdeki sezonda neler olacağını dört gözle bekliyor ve televizyonlarının teknolojik özelliklerini test etmek istiyor.