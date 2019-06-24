Favori diziniz bitti. Peki şimdi sırada ne var?

Game of Thrones’un son bölümü yayınlandıktan sonra dizinin tüm dünyadaki fanları için bir dönem sona erdi. İzleyecek bir kült dizisi olmayanlar için yeni dizi önerilerini barındıran bir liste hazırladık.
Dizi severler için kısa kısa:
HBO tarafından sunulan drama serisi The Handmaids Tale; 3.sezon galasını yeni yaptı ve kült diziler arasına girme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Yayınlandığı ilk iki sezonda, 6 Emmy ve birkaç Altın Küre ödülü kazanmaya hak kazanan dizi, Margaret Atwood’un ödüllü ve en çok satan romanı Gilead’in distopik hayatını ele alıyor. Konusu; en ufak bir hatanın ölümle sonuçlanabildiği zamanlarda Amerika’ya ait topraklarda toteliter yaşam süren insanlar etrafında dönüyor.
Despotik bilim kurgu olmasına rağmen konusu The Handmaids Tale’den çok farklı. Doğrusal bir hikayeye sahip olmadan, birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan dizide yakın gelecekte yaşanması mümkün olaylar yer alıyor. Netflix’in interaktif ilk dizisi olma ünvanına sahip olan Black Mirror, son sezonuyla en çok göze çarpan diziler arasında da yer almayı başardı. Teknolojinin yenilikçi ve şaşırtıcı tüm özelliklerini barındıran dizide, izleyiciler önümüzdeki sezonda neler olacağını dört gözle bekliyor ve televizyonlarının teknolojik özelliklerini test etmek istiyor.
Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizisi olan La Casa de Papel, uluslarası Emmy Ödülü kazanan ilk İspanyol dizisi. İlk olarak Atresmedia tarafından sunulan La Casa de Papel, şuan Netflix tarafından yönetiliyor. 3. Sezonu 19 Temmuz’da dizi severlerle buluşacak dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın Çernobil şehrindeki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi. Ancak kaza sonrası yayılan radyasyon sonucu bölgede binlerce kanser vakası görülmüş ve bir çoğu ölümle sonuçlanmıştı. Çernobil faciasının ardından Rusya'ya, Avrupa' ya ve Türkiye'ye de büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edilmişti. Bu insan eliyle yaşanan felaket Chernobyl dizisinde etkileyici şekilde anlatılıyor.
HBO dizisi Euphoria daha ilk bölümden sınırları zorlamıştı. The Wzard of Les (Yalanlar Büyücüsü) filminin yazarı Sam Levnson'ın kaleme aldığı Euphora;
kimlik arayışındaki bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, cinsellik, travma ve sosyal medya dünyalarında aşk ve arkadaşlık ilişkilerini yürütmeye çalışmalarını konu
ediniyor.
Bu dizi konu olarak , gerçek hayatta var olmuş olan bir çeteyi ele almıştır. 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlanan, “Peaky Blinders” isimli çeteyi konu almış suç/drama konulu bir dizidir. Dizi konusu genel olarak, çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasında geçer. Birinci Dünya Savaşından henüz çıkmış İngiltere’yi de konu kapsamına almıştır. Dizinin bölümleri ortalama 55-59 dakika sürmektedir.
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