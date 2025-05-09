Fayans ölçüleri nelerdir? Fayans ölçüleri ne kadar? Standart, dikdörtgen ve kare fayans ölçüleri kaça kaç olur?

Fayanslar, iş yerlerinde, evlerde, dairelerin ya da ofislerin balkon, teras, banyo ve mutfak gibi alanlarında olduğu gibi otel lobilerinde, salonlarda, çeşitli duvar ve zeminlerde de kullanılabilmektedir. Hem zemin hem de duvar kaplama çözümleri sunan fayanslar birçok renge, dokuya, desene ve boyuta sahiptir.

Fayans ölçüleri nelerdir?

Standart olarak genelde dikdörtgen ve kare biçimlerinde olan fayanslar kullanıldıkları alana estetik bir görünüm kazandırırken işlevi ve kolay temizlenme özellikleri ile de pratiklik sağlar. Olmazsa olmaz kabul edilen fayanslar farklı şekilleri, renkleri ve desenleri ile standart ölçülere sahiptir.

Sadece bir kaplama malzemesi olmakla kalmayan fayanslar, bulundukları yerin atmosferi, enerjisi üzerinde de etkilidir. Dekorasyonu şekillendiren fayans kullanımında doğru deseni ve şekli seçmek de önemlidir. Doğru ürün seçimi ve doğru alan hesaplaması da önemli kabul edilen ayrıntılardır.

Fayans ölçüleri ne kadar olur?

Kullanıcıların ve ustaların bilmesi gereken ayrıntılar, fayans kaplanacak olan alanlar için de önemlidir. Bilinçli fayans seçimi, kullanılacak olan evin ya da ofisin tüm havasını belirleyici özelliğe sahiptir.

Tarzlarına ya da kullanılacakları alana göre farklı ölçülerde üretilen fayanslar günümüz üretim koşullarında klasik halinden çıkmış, geniş yüzeyleri de dar yüzeyleri de kaplayabilen özel üretim fayanslar ortaya çıkmıştır.

Standart, dikdörtgen ve kare fayans ölçüleri kaça kaç olur?

Kare fayanslar hem modern hem de klasik dekorasyonlarda sık olarak tercih edilir. Uyumlu, dengeli ve simetrik görünümler sunarlar.

Standart fayans ölçüleri fayansların kare ya da dikdörtgen olmasına göre değişkenlik gösterir. Kare fayanslar genelde küçük alanlarda ayrıntılı desenler meydana getirmek için kullanılır. Dikdörtgen olan fayans şekli ise özellikle banyo duvarlarında ve mutfak tezgahlarında tercih edilir.

Farklı boyutlardaki ve biçimlerde fayansların kullanım alanları da değişik olabilir. Şekline göre standart ölçüler genelde şu şekildedir:

Dikdörtgen fayans ölçüleri

10x20 cm

20x40cm

30x60 cm

60 x 120 cm

Kare fayans ölçüleri