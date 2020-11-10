Faydalı diye tüketiyorduk! Meğer gıdamızdaki gizli zehirmiş

Beslenme uzmanları kurutulmuş meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike aflatoksin mantarına karşı vatandaşları uyararak, bu mantarın pek çok hastalığa neden olduğunu söyledi. Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, "Uzun vadede aflatoksin tüketimi karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet veriyor" dedi.

Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan, "Bir küf çeşidi olan aflatoksin, çok sayıda hastalığa sebep oluyor. Kanserojen özellik taşıyan aflatoksin, hepatit, HIV gibi hastalıkların da oluşmasına neden oluyor. Bağışıklık sistemini de baskıladığı için vücut içerisine alınması gereken vitamin ve minerallerin de etkisini azatlığına dair çalışmalar bulunuyor. Dışarıdan satın alınan kuru gıdaların hangisinde bu mantarın olduğu anlaşılmıyor. Bu yüzden kuru olarak tüketilecek gıdaların mümkün olduğunca evde kurutulması daha sağlıklı olacaktır. Evde kurutulan meyve ve sebzelerde de bu mantarın oluşmamasını sağlamak için nemli ve kuytu köşelerde, fırın gibi ısı verecek olan eşyaların yakınında saklanmaması gerekiyor. Bu yerlerde kurutulup, saklandığı zaman aflatoksin olmayan ürünlerin de bulaş riskini artırmış oluyor. İncir, domates kurusu, pul biber, vişne, kiraz, elma kurusu gibi kurutulmuş yiyeceklerde aflatoksinin tutunma olasılığı çok daha yüksek" dedi.