Faydasını yaşlanınca gösteriyor! Tek şart düzenli tüketmek

Aslında hiçbir yiyecek veya içecek mucize etkisi göstermiyor. Önemli olan, sağlıklı ve dengeli beslenmek, bol sebze ve meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak. Bunun olumlu etkisi sadece bunama açısından değil genel sağlık için de önemli. Fakat bunama açısından şu yedi noktaya dikkat çekmek yararlı olabilir:

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