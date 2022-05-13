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Fazıl Say'dan Canan Kaftancıoğlu çıkışı! "Canan'ın kılına dokunamaz kimse, yedirmeyiz"

13.05.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Fazıl Say sosyal medyadan paylaştığı mesajda yaptığı açıklamada Yargıtay tarafından hapis cezası onanan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi.

Fazıl Say'dan Canan Kaftancıoğlu çıkışı! "Canan'ın kılına dokunamaz kimse, yedirmeyiz"

Piyanist Fazıl Say, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasına tepki gösterdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz toparlanınca yazacağım. Sevgili Canan’ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu’nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz" ifadesini kullandı.

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Say daha sonraki mesajında da "Sevgili Canan’ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu'dur. Asla yedirtmeyiz" değerlendirmesini yaptı.

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Fazıl Say Canan Kaftancıoğlu
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