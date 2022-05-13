Son dakika: İki dönem bakanlık yapmıştı! AK Partinin kurucuları arasında yer alan isimden Canan Kaftancıoğlu'na destek

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası tüm vekillerini İstanbul'daki genel merkeze davet etmişti. Daha sonra basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na sahip çıkarak AK Parti hükümetini eleştirmişti. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Hüseyin Çelik, kararı eleştirdi.

SON DAKİKA: 'SİYASİ ÇİZGİSİNİN KARŞISINDA OLDUM ANCAK...'

'Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur.' diyen Hüseyin Çelik, paylaştığı tweetle Yargıtay kararının yanlış olduğunu savundu.

İŞTE HÜSEYİN ÇELİK'İN O PAYLAŞIMI

"Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir.

Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur."

Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir.

Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur. — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) May 12, 2022



