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  4. Son dakika: İki dönem bakanlık yapmıştı! AK Partinin kurucuları arasında yer alan isimden Canan Kaftancıoğlu'na destek

Son dakika: İki dönem bakanlık yapmıştı! AK Partinin kurucuları arasında yer alan isimden Canan Kaftancıoğlu'na destek

13.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Kaftancıoğlu'nun hapis kararının onanmasından sonra son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan 58. hükümetin Kültür Bakanı, 59. hükümetin Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İki dönem bakanlık yapmıştı! AK Partinin kurucuları arasında yer alan isimden Canan Kaftancıoğlu'na destek

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası tüm vekillerini İstanbul'daki genel merkeze davet etmişti. Daha sonra basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na sahip çıkarak AK Parti hükümetini eleştirmişti. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Hüseyin Çelik, kararı eleştirdi.

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SON DAKİKA: 'SİYASİ ÇİZGİSİNİN KARŞISINDA OLDUM ANCAK...'

'Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur.' diyen Hüseyin Çelik, paylaştığı tweetle Yargıtay kararının yanlış olduğunu savundu.

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İŞTE HÜSEYİN ÇELİK'İN O PAYLAŞIMI

"Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir.

Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur."


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