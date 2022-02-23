MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fazıl Say’dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çağrısı! Kılıçdaroğlu’na böyle seslendi…

Fazıl Say’dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çağrısı! Kılıçdaroğlu’na böyle seslendi…

23.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini belirten Say, "Umutlar tükenirse bu iş biter" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Fazıl Say, Mansur Yavaş önerisi için de şu sözleri söyledi...

Fazıl Say’dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çağrısı! Kılıçdaroğlu’na böyle seslendi…

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaoğlu ve CHP'lilere seslendi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyleyen Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." dedi.

"UMUTLAR TÜKENİRSE..."

Fazıl Say, mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi.Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır."

Fazıl Say'a bir takipçisi ise "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır." cevabını verdi.

MANSUR YAVAŞ ÖNERİSİNE CEVAP

Fazıl Say da bunun üzerine , "Evet olabilir.Emin değilim. İmamoğlu’nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinisi küçük geldi! Düştü düşecek derken... Bikinisi küçük geldi! Düştü düşecek derken...
Mini etekli pozdan sonra tarzıyla konuşulduMini etekli pozdan sonra tarzıyla konuşuldu
Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Fazıl Say
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!

Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

İlginizi Çekebilir

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

“Sosyal medya sahte” dedi! Seksi model kendisini ifşa etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

Şırıngalarla markete girdi! Hazır gıdalara kanını enjekte etti

Şırıngalarla markete girdi! Hazır gıdalara kanını enjekte etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.