Fazıl Say'dan sosyal medya açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Milano'da sevgilisi Ece Dağıstan ile evlenen Fazıl Say'ın Twitter hesabından 'Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi' notuyla paylaşım yapılmıştı. Sosyal medya takipçileri Say’ın kendisinden üçüncü tekil kişi olarak bahsetmesi ise eleştirildi ve esprilere konu oldu.

FAZIL SAY’DAN AÇIKLAMA

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Twitter, İnstagram ve Facebook'daki fazilsayofficial hesapları ekibim tarafından yürütülmektedir. Tüm görseller, Yurt içi ve yurtdışındaki tüm konser tanıtımlarımız, tüm CD tanıtımlarımız ekibim tarafından kamuoyuna sunulmaktadır.

Beni ve sosyal medya hesaplarımı uzun süredir takip edenler zaten bilir. Benim kendimin kullandığım sadece bu instagram profili ve bir de facebook da bir profildir, ben uzun yıllardır tweet atmıyorum, ekibim oradan konser duyurularımızı paylaşıyor, bunun dışında hem benim hem ekibimin de alakamız olmadığı pek çok fazılsay hesabı daha mevcut. 4 kişilik #fazılsayteam ekibi sosyal medya kullanımında Türkçe ve İngilizce genelde 3. Tekil şahıs olarak yazar. O kadar başarılı oldular ki dünyada pek çok ünlü müzik kurumuna da internet hizmeti sunuyorlar artık.