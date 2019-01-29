TREND

Fazıl Say'dan sosyal medya açıklaması

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 29.01.2019 21:36 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Fazıl Say, yaptığı bir paylaşımda 'Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi' notunun yazılmasına açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, Twitter, İnstagram ve Facebook hesaplarının bir ekip tarafından yönetildiğini söyledi.

Fazıl Say'dan sosyal medya açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Milano'da sevgilisi Ece Dağıstan ile evlenen Fazıl Say'ın Twitter hesabından 'Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi' notuyla paylaşım yapılmıştı. Sosyal medya takipçileri Say’ın kendisinden üçüncü tekil kişi olarak bahsetmesi ise eleştirildi ve esprilere konu oldu.

640xauto

FAZIL SAY’DAN AÇIKLAMA

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Twitter, İnstagram ve Facebook'daki fazilsayofficial hesapları ekibim tarafından yürütülmektedir. Tüm görseller, Yurt içi ve yurtdışındaki tüm konser tanıtımlarımız, tüm CD tanıtımlarımız ekibim tarafından kamuoyuna sunulmaktadır.

Beni ve sosyal medya hesaplarımı uzun süredir takip edenler zaten bilir. Benim kendimin kullandığım sadece bu instagram profili ve bir de facebook da bir profildir, ben uzun yıllardır tweet atmıyorum, ekibim oradan konser duyurularımızı paylaşıyor, bunun dışında hem benim hem ekibimin de alakamız olmadığı pek çok fazılsay hesabı daha mevcut. 4 kişilik #fazılsayteam ekibi sosyal medya kullanımında Türkçe ve İngilizce genelde 3. Tekil şahıs olarak yazar. O kadar başarılı oldular ki dünyada pek çok ünlü müzik kurumuna da internet hizmeti sunuyorlar artık.

Evet biliyorum, nikah haberimizin de bu şekilde (3. Tekil şahıs olarak) yazılmış olmasını yadırgayanlar olabilir, anladığım kadarıyla yoğun eleştiri olmuş , konuyu tatlıya bağlayalım.

Ece ile ilgili soruları da kısaca yanıtlayayım; Ece Say Dağıstan piyanisttir, Viyana Müzik Yüksek okulu mezunudur, eğitimine İzmir'de başlamıştır, son yıllarda daha çok alternatif projelerde sanatını icra eder, mesela benim “Güz Şarkıları” albümümde piyanoyu Ece çalar, Teoman ile de “yavaş yavaş” diye bir projesi var, bunun dışında çocuklara ders verir, basında çıkan yanlış bilgilendirmeler var, mimar, şarkıcı vs gibi. Bunlar yanlıştır. İç mimari Ece'nin çok zevk aldığı bir hobisidir diyebilirim. Umarım konu tatlıya bağlanır, bu tür bir gereksiz tartışma uzamaz. Sevgiler saygılar.”

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say ece dağıstan

En Çok Okunan Trend Haberler

İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!

İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Sokakta tek başına gördü, gözyaşlarını tutamadı

Sokakta tek başına gördü, gözyaşlarını tutamadı

Çinliler yaptı, fiyatını duyan inanamadı!

Çinliler yaptı, fiyatını duyan inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı! 'Cem Yılmaz AHBAP’ımızdır'

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!

Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

Rüyada kaza yapmak ne demek? Rüyada kaza yapmak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada kaza yapmak ne anlama gelir;

Rüyada soğan görmek ne anlama gelir, neye işaret eder? (Rüya tabirleri)

Rüyada soğan görmek ne anlama gelir, neye işaret eder? (Rüya tabirleri)

Güvercinlerine yılda öyle bir para harcıyor ki!

Güvercinlerine yılda öyle bir para harcıyor ki!

Babasından korktu, camiye kaçtı

Saatlerce arandı, böyle bulundu! Nedenine çok şaşıracaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.