Fazıl Say'dan sosyal medya açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Milano'da sevgilisi Ece Dağıstan ile evlenen Fazıl Say'ın Twitter hesabından 'Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi' notuyla paylaşım yapılmıştı. Sosyal medya takipçileri Say’ın kendisinden üçüncü tekil kişi olarak bahsetmesi ise eleştirildi ve esprilere konu oldu.
FAZIL SAY’DAN AÇIKLAMA
Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Twitter, İnstagram ve Facebook'daki fazilsayofficial hesapları ekibim tarafından yürütülmektedir. Tüm görseller, Yurt içi ve yurtdışındaki tüm konser tanıtımlarımız, tüm CD tanıtımlarımız ekibim tarafından kamuoyuna sunulmaktadır.
Beni ve sosyal medya hesaplarımı uzun süredir takip edenler zaten bilir. Benim kendimin kullandığım sadece bu instagram profili ve bir de facebook da bir profildir, ben uzun yıllardır tweet atmıyorum, ekibim oradan konser duyurularımızı paylaşıyor, bunun dışında hem benim hem ekibimin de alakamız olmadığı pek çok fazılsay hesabı daha mevcut. 4 kişilik #fazılsayteam ekibi sosyal medya kullanımında Türkçe ve İngilizce genelde 3. Tekil şahıs olarak yazar. O kadar başarılı oldular ki dünyada pek çok ünlü müzik kurumuna da internet hizmeti sunuyorlar artık.
Evet biliyorum, nikah haberimizin de bu şekilde (3. Tekil şahıs olarak) yazılmış olmasını yadırgayanlar olabilir, anladığım kadarıyla yoğun eleştiri olmuş , konuyu tatlıya bağlayalım.
Ece ile ilgili soruları da kısaca yanıtlayayım; Ece Say Dağıstan piyanisttir, Viyana Müzik Yüksek okulu mezunudur, eğitimine İzmir'de başlamıştır, son yıllarda daha çok alternatif projelerde sanatını icra eder, mesela benim “Güz Şarkıları” albümümde piyanoyu Ece çalar, Teoman ile de “yavaş yavaş” diye bir projesi var, bunun dışında çocuklara ders verir, basında çıkan yanlış bilgilendirmeler var, mimar, şarkıcı vs gibi. Bunlar yanlıştır. İç mimari Ece'nin çok zevk aldığı bir hobisidir diyebilirim. Umarım konu tatlıya bağlanır, bu tür bir gereksiz tartışma uzamaz. Sevgiler saygılar.”
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