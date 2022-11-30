Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı! Say'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: El ele girdik, el ele çıktık

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında evlendiği Ece Dağıstan ile evliliklerini sonlandırdı. Fazıl Say, sosyal medyadan Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Ünlü piyanist Fazıl Say'ın paylaşımı ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kullandığı fotoğraf ise tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"EL ELE GİRDİK, EL ELE ÇIKTIK ECE İLE"

Fazıl Say, sosyal medya paylaşımında Adliye çıkışı Ece Dağıstan ile el ele çekilen fotoğrafına yer verdi.

"Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile" ifadelerini kullanan Say, paylaşımında ise tam olarak şu ifadeleri kullandı;

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık.

Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile.

Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.

Ben biliyorum.

Dostlarım biliyor.

Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, “bir ve iki birey arasında” bocalıyor,

Bazen, dertlere yeniliyor,imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde.

İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun.

Ece hep iyi olsun.

Böyle daha iyi belki.

Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor “büyük dönem” başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.

Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün.

Sevgiyle, saygıyla.

İçtenlikle.

Fazıl

30.11.2022

İstanbul"



