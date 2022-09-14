Fazıl Say, KKTC'de müzikseverlerle buluştu

Piyano virtüözü Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin açılışında "İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri" ile Salamis Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu.

Fazıl Say, konser öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, festivalin çok değerli bir boyuta ulaştığını belirterek, Salamis Harabeleri'nin bulunduğu alanda 5 yıl önce de konser verdiğini hatırlattı.

KKTC'nin artık sanatla ön plana çıktığına değinen Say'ın konseri, ilgiyle dinlendi. Etkinlik, yaklaşık 1,5 saat sürdü. (AA)

