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Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 25.01.2019 19:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi.

Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano’da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapmayı planlıyor.

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Fazıl Say İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak'ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scala’da konser verecek. Say’ın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say ece dağıstan

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