Fazla çay ve kahve tüketimi kabızlığı tetikliyor

Prof. Dr. Vedat Göral, yaptığı açıklamada, kabızlığın sık görülen rahatsız edici bir problem olduğuna dikkati çekerek, fazla çay ve kahve tüketiminin bağırsak faaliyetlerini yavaşlattığını bildirdi.

KABIZLIK İÇİN NE YAPMALI?

Kabızlığın altında birçok sebebin bulunduğuna işaret eden Göral, şunları kaydetti:

"Günlük hayattaki stres, hareketsizlik ve masa başında uzun süre oturmak bağırsağı tembelleştiriyor. Muz, şeftali ve asitli içeceğin yanı sıra fazla çay ve kahve tüketimi de kabızlığı tetikliyor. Katı gıda ve fast food tüketimi, sıvı gıda alamamak, lifli gıda yiyememek de en önemli sebeplerden. Tiroid bezinin az çalışması, alzheimer, demans, multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar, kalın bağırsak ve rektum kanserleri, iyi huylu tümörler, hemoroid kabızlığa neden olabiliyor. Bazı kalp, tansiyon veya alüminyum içeren ilaçların, antidepresanların ya da kan yapıcı demir ve kalsiyum ilaçlar ile hormonal bozuklukların da etkisinden söz etmek mümkün."

Göral, korku, panik, depresyon veya çocukluk çağında geçirilen travmalar gibi psikolojik rahatsızlıkların da kabızlığı tetikleyebildiğini dile getirdi.