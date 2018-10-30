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Fazla para harcamamak için market alışverişinde bunlara dikkat edin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

Eğer paranızı doğru bir şekilde yönetip planlı bir şekilde harcama yapmak istiyorsanız mutfak alışverişlerinizde çok dikkatli olmalısınız çünkü bazı marketler bizleri ciddi anlamda kandırıyorlar! Neredeyse her gün ziyaret ettiğiniz, küçük de olsa birkaç ürün alıp evin yolunu tuttuğunuz market tuzaklarına dikkat ederek fazla para harcamaktan kurtulabilirsiniz.

Fazla para harcamamak için market alışverişinde bunlara dikkat edin

İndirim tuzaklarına düşmeyin!

indirim
Mutfağınızda eksik etmediğiniz, düzenli olarak satın aldığınız ürünlerin fiyatını bir kenara not edin. Kimi marketler farklı markaların etiketini değiştirmeden aynı fiyat üzerinden satabiliyorlar. Bu hileye kanmayın...

Mimari hilelerden uzak durun

reyon
İhtiyacınız olan ürünü almaya gidene kadar birden fazla reyonu gezmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte ise sepetinize aslında ihtiyacınız olmayan, gereksiz ürünleri atmanız çok mümkün. Doğru ürünleri almak adına abur cubur reyonundan değil de sebze meyve reyonundan başlayın alışveriş yapmaya. Ve markete giderken muhakkak kendinize bir alışveriş listesi hazırlayın.

Ürünlerin gramajlarına dikkat edin

gramaj
Reyonda aynı paketli ürünlerin farklı fiyatlı yazıldığını gördünüz ve hemen ucuz olana yöneldiniz değil mi? Aslında bu davranış tamamen yanlış çünkü ürünün gramajını bilmeden sadece ucuzluğuna kanmış oldunuz. Küçük miktardaki gramaj değişiklikleri fiyata yansır ancak fiyatlardaki düşüş gramajlardaki kadar etkili olmaz.

Ambalajların rengine kanmayın

süt

Birçok marketin ürettiği kendine ait markaları vardır. Bu üretilen marketlere özel ürünler, tüketicilerin pek fazla dikkatini çekmez çünkü insanlar üzerinde 'kalitesiz' algısı yaratır. Ancak üretilen gıdaların kalitesi hiçbir şekilde kötü değildir. Sadece ambalajları diğer markalar kadar gösterişli olmaz ve popüler markalara göre fiyatları çok daha uygundur. Üstelik bu ürünler popüler markalara hizmet veren fabrikalar tarafından üretilir.

Her ucuz ürün kalitesiz olmak zorunda değil

ucuz

Bakliyatlar, çeşitli tahıllar ya da baharatları bazı markalarda el yakmayan fiyatlarda bulmak mümkün. Ucuz gıdalardan koşar adımla uzaklaşmayın. Her ucuz olan yiyecek kalitesiz olacak diye bir şey yok. Almadan önce ürünü inceleyin, bütçenize bu şekilde katkı sağlayın.

Market raflarındaki bu hileye dikkat!

raf

Market raflarına ürünler şu şekilde yerleştirilir; son kullanma tarihi yaklaşan gıdalar reyonun ön tarafında yerini alır. Bu sebeple en taze ürünü almak için rafın arka kısımlarından gıdayı seçin.

Alışverişinizi haftalık olarak yapın

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Eğer mutfak alışverişinizi haftalık olarak yaparsanız, gereksiz mutfak harcamalarından kurtulmuş olacaksınız. Haftanın sadece bir günü markete giriyor olmak bütçenizi korumada size çok büyük yardımcı olacaktır. Tüm hafta yapacağınız yemekleri planlayın, listenizi hazırlayın ve marketin yolunu tutun :)


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