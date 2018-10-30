Fazla para harcamamak için market alışverişinde bunlara dikkat edin

Mutfağınızda eksik etmediğiniz, düzenli olarak satın aldığınız ürünlerin fiyatını bir kenara not edin. Kimi marketler farklı markaların etiketini değiştirmeden aynı fiyat üzerinden satabiliyorlar. Bu hileye kanmayın...
İhtiyacınız olan ürünü almaya gidene kadar birden fazla reyonu gezmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte ise sepetinize aslında ihtiyacınız olmayan, gereksiz ürünleri atmanız çok mümkün. Doğru ürünleri almak adına abur cubur reyonundan değil de sebze meyve reyonundan başlayın alışveriş yapmaya. Ve markete giderken muhakkak kendinize bir alışveriş listesi hazırlayın.
Reyonda aynı paketli ürünlerin farklı fiyatlı yazıldığını gördünüz ve hemen ucuz olana yöneldiniz değil mi? Aslında bu davranış tamamen yanlış çünkü ürünün gramajını bilmeden sadece ucuzluğuna kanmış oldunuz. Küçük miktardaki gramaj değişiklikleri fiyata yansır ancak fiyatlardaki düşüş gramajlardaki kadar etkili olmaz.
Birçok marketin ürettiği kendine ait markaları vardır. Bu üretilen marketlere özel ürünler, tüketicilerin pek fazla dikkatini çekmez çünkü insanlar üzerinde 'kalitesiz' algısı yaratır. Ancak üretilen gıdaların kalitesi hiçbir şekilde kötü değildir. Sadece ambalajları diğer markalar kadar gösterişli olmaz ve popüler markalara göre fiyatları çok daha uygundur. Üstelik bu ürünler popüler markalara hizmet veren fabrikalar tarafından üretilir.
Bakliyatlar, çeşitli tahıllar ya da baharatları bazı markalarda el yakmayan fiyatlarda bulmak mümkün. Ucuz gıdalardan koşar adımla uzaklaşmayın. Her ucuz olan yiyecek kalitesiz olacak diye bir şey yok. Almadan önce ürünü inceleyin, bütçenize bu şekilde katkı sağlayın.
Market raflarına ürünler şu şekilde yerleştirilir; son kullanma tarihi yaklaşan gıdalar reyonun ön tarafında yerini alır. Bu sebeple en taze ürünü almak için rafın arka kısımlarından gıdayı seçin.
Eğer mutfak alışverişinizi haftalık olarak yaparsanız, gereksiz mutfak harcamalarından kurtulmuş olacaksınız. Haftanın sadece bir günü markete giriyor olmak bütçenizi korumada size çok büyük yardımcı olacaktır. Tüm hafta yapacağınız yemekleri planlayın, listenizi hazırlayın ve marketin yolunu tutun :)
Okuyucu Yorumları 0 yorum