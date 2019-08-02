Fazla yağlara ıspanaklı kivili karışım

Yağ hücrelerinin bütün vücuda dağıldığını ancak bazı bölgelerde daha fazla yağlanma görülebildiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, vücuttaki yağlanmanın bel ve basen bölgesindeki yağlanma olarak iki türde değerlendirildiğini belirtti.

İsmailoğlu, "Bel çevresindeki yağlanmanın sağlık açısından daha riskli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle bel çevresindeki şişmanlık, iç organların yağlanması ve kan yağlanması riskini artırabilir. Bu da yüksek kolesterol, diyabet, kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. O nedenle bel çevresi kalın olanlar basen çevresi kalın olanlara göre metabolik açıdan daha risklidir” diye konuştu.

SIK ARA ÖĞÜNLER YAPABİLİRSİNİZ



Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu son yapılan çalışmalara göre; özellikle sık ara öğünler yapmanın bel bölgesindeki yağların erimesini kolaylaştırdığını söyledi. İsmailoğlu, “Sofradan mideyi çok şişirmeden kalkmak sizin de kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Her gün probiyotik içeren besinlerden tüketmek (yoğurt/kefir gibi) ve bol sebze tüketimi (özellikle buharda pişirilmesi hazmı da kolaylaştıracaktır) yardımcı olacaktır. Yanınızda ara öğünler için meyve-kuruyemiş, yoğurt, 2-3 adet kepekli grisini gibi sağlıklı besinler bulundurabilirsiniz. Bir fincan yarım yağlı sütten hazırlanmış kahve içebilirsiniz” diye konuştu.