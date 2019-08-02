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Fazla yağlara ıspanaklı kivili karışım

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, "Bel bölgesindeki inatçı yağları 10-15 günlük diyet ve sporun yanı sıra; soda-ayran-limon kürü veya yeşil çay-limon-soda kürü ile; basen yağlarını da yine sporu ihmal etmeden ıspanaklı-kivili smoothie ile eritebilirsiniz” dedi.

Fazla yağlara ıspanaklı kivili karışım

Yağ hücrelerinin bütün vücuda dağıldığını ancak bazı bölgelerde daha fazla yağlanma görülebildiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, vücuttaki yağlanmanın bel ve basen bölgesindeki yağlanma olarak iki türde değerlendirildiğini belirtti.

kilo

İsmailoğlu, "Bel çevresindeki yağlanmanın sağlık açısından daha riskli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle bel çevresindeki şişmanlık, iç organların yağlanması ve kan yağlanması riskini artırabilir. Bu da yüksek kolesterol, diyabet, kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. O nedenle bel çevresi kalın olanlar basen çevresi kalın olanlara göre metabolik açıdan daha risklidir” diye konuştu.

SIK ARA ÖĞÜNLER YAPABİLİRSİNİZ
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu son yapılan çalışmalara göre; özellikle sık ara öğünler yapmanın bel bölgesindeki yağların erimesini kolaylaştırdığını söyledi. İsmailoğlu, “Sofradan mideyi çok şişirmeden kalkmak sizin de kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Her gün probiyotik içeren besinlerden tüketmek (yoğurt/kefir gibi) ve bol sebze tüketimi (özellikle buharda pişirilmesi hazmı da kolaylaştıracaktır) yardımcı olacaktır. Yanınızda ara öğünler için meyve-kuruyemiş, yoğurt, 2-3 adet kepekli grisini gibi sağlıklı besinler bulundurabilirsiniz. Bir fincan yarım yağlı sütten hazırlanmış kahve içebilirsiniz” diye konuştu.

POĞAÇA VE AÇMAYLA ŞEKERİNİZİ ZIPLATMAYIN
poğaça
Kan şekerini değiştirecek ve hızlı yükseltecek besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen İsmailoğlu şunları söyledi:

"Eğer bölgesel olarak biriken yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Margarin ve karbonhidrat tüketimi, hamur işleri (açma, poğaça, börek vb), basit şekerler (çikolata, baklava gibi tatlılar, gazlı içecekler, hazır meyve suları), fast-food tüketimi, katı yağlar, kremalar ve soslardan uzak durmalısınız.

Bel bölgesindeki yağları sadece bir kür ile eritmek mümkün değildir. Hazırladığınız kür mutlaka diyet ve sporla birlikte uygulanmalıdır. Soda-ayran-limon kürü veya yeşil çay-limon-soda kürü gibi kürler 10-15 günlük süre diyet ve spor ile birlikte uygulanabilir. Bu iki karışımdan birini öğle ve akşam yemeğinden yarım saat önce tüketebilirsiniz.”

BASENİ OLAN KAHVALTILIKLARA DİKKAT ETSİN

kahvaltı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, özellikle basen yağlarından ve selülitlerinden şikayetçi olan kadınların sucuk, salam, yağlı tuzlu peynir ve zeytin gibi tuz oranı yüksek şarküteri ürünlerini mümkün olduğunca sınırlı tüketmesi gerektiğini söyledi.

İsmailoğlu’ndan basen eriten smoothie tarifi ise şöyle:

Bir avuç ıspanak, 1 kivi, 1 salatalık, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı yoğurt, 4’te 3 bardak su.

Malzemelerin hepsini blender ile karıştırın. Bu karışımı öğlen veya akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz. Bir hafta bir öğün yerine tüketebileceğiniz bu karışımla kilo vermenizin kolaylaşacağını göreceksiniz. Ayrıca şeftali, ananas, muz gibi meyveleri dondurduktan sonra blenderden geçirip, az yağlı yoğurt ile karıştırıp buzlukta bekletip, kendinize sağlıklı dondurmalar da yapabilirsiniz.”

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