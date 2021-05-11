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Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

11.05.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er’in yardımcısı teknik sorumlu Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Mustafa Er'in yardımcısı Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Teknik sorumlu olarak, geride kalan sezonda maçlardan sonra basın toplantılarına katılan isim olan Fazlı Tan, yoluna kendi ekibiyle devam etmek istediğini açıkladı.

FAZLI TAN ŞUNLARI ŞÖYLEDİ:

"Kendi ekibimle beraber takım çalıştırma isteğimden dolayı,10.05.2021 Pazartesi günü itibari ile Mustafa Er’in ekibinden ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için hayırlısı olsun inşallah"

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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