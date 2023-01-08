FB GS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler bugün kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı Ülker Stadyum'unda oynanacak. Maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Maç, 'https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1612119-fenerbahce-galatasaray' adresinden canlı olarak takip edilebilir. Maçta gelişen tüm detaylar, canlı olarak bu sitede yer alacak.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis
Galatasaray’da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları sürüyor. Fenerbahçe'de ise Joao Pedro maçta süre alamayacak.