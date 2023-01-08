FB GS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler bugün kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı Ülker Stadyum'unda oynanacak. Maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Maç, 'https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1612119-fenerbahce-galatasaray' adresinden canlı olarak takip edilebilir. Maçta gelişen tüm detaylar, canlı olarak bu sitede yer alacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis

SAKATLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları sürüyor. Fenerbahçe'de ise Joao Pedro maçta süre alamayacak.

kez karşılaşan iki yıldız takımların total skorunda, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a karşı 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor.



