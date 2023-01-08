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FB GS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler...

08.01.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İki ezeli rakip 396. kez karşı karşıya gelecek. Maçta düdük Halil Umut Meler'de olacak. Kadıköy'de bugün oynanacak maçın canlı olarak nereden izlenebileceği merak ediliyor. Peki 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...

FB GS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler bugün kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı Ülker Stadyum'unda oynanacak. Maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

FB GS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler...

Maç, 'https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1612119-fenerbahce-galatasaray' adresinden canlı olarak takip edilebilir. Maçta gelişen tüm detaylar, canlı olarak bu sitede yer alacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis

FB GS MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 8 Ocak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler...

SAKATLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları sürüyor. Fenerbahçe'de ise Joao Pedro maçta süre alamayacak.

  1. kez karşılaşan iki yıldız takımların total skorunda, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a karşı 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor.


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