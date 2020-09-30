FC Kopenhag'da hedef Zanka ( Zanka kimdir?)

Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen'e eski takımı FC Kopenhag talip oldu.
Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka'nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı.
Zanka, 23 Nisan 1990 yılında Kopenhag’da dünyaya geldi. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu defans mevkiinde top koşturuyor. Kariyerine ülkesinin B93 takımında başladı. 2007 yılında Kopenhag’a transfer olan Zanka, 2012’de ise PSV’ye geçti.
2014’te tekrar Kopenhag’ın yolunu tutan oyuncu ondan onra İngiliz ekibi Huddersfield ile anlaşma sağladı. Zanka 10 Ağustos 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
(İHA)
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