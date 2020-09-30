SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. FC Kopenhag'da hedef Zanka ( Zanka kimdir?)

FC Kopenhag'da hedef Zanka ( Zanka kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.

FC Kopenhag'da hedef Zanka ( Zanka kimdir?)

Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen'e eski takımı FC Kopenhag talip oldu.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka'nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı.

ZANKA KİMDİR?

Zanka, 23 Nisan 1990 yılında Kopenhag’da dünyaya geldi. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu defans mevkiinde top koşturuyor. Kariyerine ülkesinin B93 takımında başladı. 2007 yılında Kopenhag’a transfer olan Zanka, 2012’de ise PSV’ye geçti.

2014’te tekrar Kopenhag’ın yolunu tutan oyuncu ondan onra İngiliz ekibi Huddersfield ile anlaşma sağladı. Zanka 10 Ağustos 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Visca ve Emre Belözoğlu görüşmesiVisca ve Emre Belözoğlu görüşmesi
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda!
Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda!
Visca ve Emre Belözoğlu görüşmesi
Visca ve Emre Belözoğlu görüşmesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FC Kopenhag'da hedef Zanka ( Zanka kimdir?)
Zanka Fenerbahçe'den ayrılıyor
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti (Papiss Cisse kimdir?)
Fenerbahçe'den yeni forvet sürprizi
Edin Visca'dan Emre Belözoğlu'na telefon! (Edin Visca kimdir?)
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası
Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı!
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! Anlaşma...
Fenerbahçe'den Visca bombası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.