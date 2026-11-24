UEFA Konferans Ligi FC Nordsjaelland Perşembe 23:00 Panathinaikos

FC Nordsjaelland ile Panathinaikos, 26 Kasım 2026 tarihinde Right to Dream Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Her iki takım da son maçlarda etkileyici performanslar gösterdi. 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek bu mücadele, heyecan dolu geçebilir.

Takımların güncel form bilgileri FC Nordsjaelland tüm kulvarlar FC Nordsjaelland 5-0 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G

Randers 1-6 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi G

Monaco 2-0 FC Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi M

FC Nordsjaelland 2-3 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi M

Esbjerg 0-1 FC Nordsjaelland Danimarka Kupası G Panathinaikos tüm kulvarlar Panathinaikos 2-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G

Iraklis 1-2 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Panathinaikos 2-1 CSKA Sofya UEFA Konferans Ligi G

Panathinaikos 2-0 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G

Panathinaikos 2-1 Aris Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

FC Nordsjaelland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet alırken, savunma sorunları dikkat çekiyor. Panathinaikos ise son 5 maçında 5 galibiyet elde etti ve güçlü bir form yakaladı, bu durum onları avantajlı hale getiriyor.

Eksik Oyuncular FC Nordsjaelland 2 eksik Tobias Salquist Panathinaikos 7 eksik Azzedine Ounahi Pavlos Pantelidis Victor Kristiansen Anass Salah-Eddine Lucas Chaves

FC Nordsjaelland kadrosunda Tobias Salquist (Şüpheli) yer almıyor.

Panathinaikos kadrosunda Azzedine Ounahi (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık), Victor Kristiansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anass Salah-Eddine (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.