FC Nordsjaelland ile Panathinaikos, 26 Kasım 2026 tarihinde Right to Dream Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Her iki takım da son maçlarda etkileyici performanslar gösterdi. 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek bu mücadele, heyecan dolu geçebilir.
FC Nordsjaelland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet alırken, savunma sorunları dikkat çekiyor. Panathinaikos ise son 5 maçında 5 galibiyet elde etti ve güçlü bir form yakaladı, bu durum onları avantajlı hale getiriyor.
FC Nordsjaelland kadrosunda Tobias Salquist (Şüpheli) yer almıyor.
Panathinaikos kadrosunda Azzedine Ounahi (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Pavlos Pantelidis (Sakat - Bacağı Kırık), Victor Kristiansen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anass Salah-Eddine (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lucas Chaves (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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