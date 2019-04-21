Feci kaza! Demir korkuluğa saplandı

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Büngüş mevkii balıkçı barınağına bağlı olan 12 metre uzunluğundaki özel teknede oynayan 14 yaşındaki Zehra Dilay Durmuş, bir anda dengesini kaybederek düştü. Düşünce teknenin korkuluk demirleri Zehra Dilay'ın vücuduna saplandı. Feci kazayı gören çevredekiler bir yandan olaya müdahale ederken diğer yandan sağlık ve itfaiye ekiplerine olayı bildirerek yardım istediler.
DEMİRLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Zehra Dilay'ın vücuduna saplanan demir korkuluğu keserek kızı vücudundaki demirle birlikte hastaneye kaldırdı. Görünmez kazada ağır yaralanan Zehra Dilay Durmuş'un kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. (İHA)
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum