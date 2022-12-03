Feci şekilde can verdi! Fren yerine gaza basınca talihsiz kadını duvara sıkıştırıp ezdi

İki çocuk annesi Karen, Kuzey Teksas Üniversitesi'nde okuyan kızı Larissa'ya bir paket göndermek için postaneye gittiği sırada meydana gelen ölümcül kazada hayatını kaybetti. 84 yaşındaki sürücünün aracını park etmek için fren yerine gaza basması üzerine, aracın kendisini hızla itmesiyle camdan içeri giren ve araç ve duvar arasına sıkışıp ezilen Karen olay yerinde hayatını kaybetti.

''HER TAŞI KALDIRACAĞIZ''

Yetkililer, yaşlı emeklinin bilinen herhangi bir rahatsızlığının olmadığını belirttiler, ancak sürücü siciliyle ilgili soruşturmaların halen devam ettiği aktarıldı. Bölge savcısı yardımcısı Sean Teare, "Her taşın altını kaldıracağız. Tam olarak göründüğü gibi, trajik bir kaza olduğundan emin olmak için bununla ilgili her şeyi tek tek inceleyeceğiz." diye konuştu.

