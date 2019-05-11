Fedakar anne, hayatını, engelli ikizlerine adadı

Niğde’de yaşayan Ramazan ve Zülfiye Göktaş’ın 20 yaşındaki Veysel ve Ömer Faruk, prematüre doğum nedeniyle serebral palsi (SP) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocuklarının rahatsızlığını 10 aylıkken öğrenen anne Göktaş, dünyası başında yıkılsa da ümitsizliğe hiç kapılmadı.

Çocuklarını günün 24 saati gözünün önünden ayırmayan ve zaman zaman biberonla besleyen anne Göktaş, evlatlarının gelişimi için elinden gelen çabayı da gösteriyor.

'BİR ANNE EVLADINI BIRAKAMAZ'



Zülfiye Göktaş’a göre Dünyada iki vazgeçilmez var, biri vatan, biri evlat. Göktaş hayatından kesitleri şu cümlelerle anlattı: '43 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. Elhamdülillah Rabbime şükürler ediyorum. İkisi de engelli yatağa bağlı 20 yıldır bakıyorum. Eve kapatmadım çocuklarımı. Elimden geldiğince çocuklarıma gücüm yettiğince de bakacağım. 23 yaşındaydım doğduklarında yıkıldık ama zamanla çocuklarıma alıştım. Çoğu annenin sağlam çocuğunu bıraktığı bu devirde ben her daim çocuklarımı kucaklayacağım. Annelik bir tarafa bu bizim insanlık vazifemiz. Tavukların 12-13 civcivi oluyor ama büyütene kadar bırakmıyor. Bir anne evladını bırakamaz. Gece saat 12’ye kadar yanlarındayım.'