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Dünyaca ünlü tenisçinin maçında İmamoğlu'na destek!

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

YSK'nın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal etmesinin ardından ortaya çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganının ünü yurtdışına da ulaştı.

Dünyaca ünlü tenisçinin maçında İmamoğlu'na destek!

Dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer’in bu akşam Madrid Open'da oynadığı maç sırasında aynı slogan duyuldu.

Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal etmesinin ardından ortaya çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganını konuşuyor. Sloganın ünü yurtdışına da ulaştı.

Dünyaca ünlü tenisçi Federer’in bu akşam Madrid Open'da oynadığı maç sırasında aynı slogan duyuldu. Herkesin sessizce maça odaklandığı anda seyircilerin arasında yer alan Alper Oymak adlı bir izleyici ile yanındaki kadın arkadaşı “Her şey çok güzel olacak” diye bağırdı.

Alper Oymak adlı izleyici o anın görüntüsünü kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
tenis maçı slogan imamoğlu

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