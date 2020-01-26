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Roger Federer ve Ashleigh Barty çeyrek finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, çeyrek finale çıktı.

Roger Federer ve Ashleigh Barty çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 7. güne akşam seansında yapılan maçlarla devam edildi. Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, dördüncü turda dünya 67 numarası Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 kaybeden İsviçreli tenisçi, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı. Federer, çeyrek finalde ABD'li Tennys Sandgren ile eşleşti.

1 NUMARA BARTY ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de ABD'li Alison Riske'yi 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı. Barty, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ashleigh Barty Avustralya Açık çeyrek final grand slam Roger Federer Tenis

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