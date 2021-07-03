SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Federer Wimbledon'da turladı

Federer Wimbledon'da turladı

03.07.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon tek erkeklerde Federer, Medvedev ve Zverev, tek kadınlarda ise Barty 4. tura yükseldi.

Federer Wimbledon'da turladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Roger Federer, Daniil Medvedev ve Alexander Zverev, tek kadınlarda da dünya 1 numarası Ashleigh Barty dördüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geriye düştüğü maçta 32 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 31 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise Çek Katerina Siniakova'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Wimbledon'da sporcular, yarını (4 Temmuz) dinlenerek geçirecek. Turnuvanın geleneklerine göre iki hafta süren şampiyonada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Dördüncü tur maçları, pazartesi gününden itibaren oynanmaya başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray’dan Omar açıklamasıGalatasaray’dan Omar açıklaması
Ceset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark ettiCeset torbasına koydular! Yanına yaklaştığında fark etti
Avusturya'da pole pozisyonu Verstappen'inAvusturya'da pole pozisyonu Verstappen'in
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

Hastalığı geçirenlerde 'tek doz' aşı uygulaması

3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı

İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

F.Bahçe'den Pereira açıklaması

F.Bahçe'den Pereira açıklaması

Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı

Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu

Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.