İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, Japon rakibi Kei Nishikori'yi 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, yarı finalde Rafael Nadal - Sam Querry eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. (DHA)
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