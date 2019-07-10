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Federer yarı finalde

TENİS HABERLERİ  | 10.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın dokuzuncu gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası Roger Federer, Kei Nishikori'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Federer yarı finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, Japon rakibi Kei Nishikori'yi 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, yarı finalde Rafael Nadal - Sam Querry eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. (DHA)

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federer wimbledon tenis turnuvası

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