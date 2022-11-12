Fedon'un eşi Eda Kalyoncu kimdir? Fedon’un eşi ve evliliğine dair sarf ettiği sözler olay olmuştu!

Fedon'un eşi Eda Kalyoncu 12 Kasım 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler programının 12 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünün konuğu Fedon'un eşi Eda Kalyoncu merak konusu oldu. İşte Eda Kalyoncu'nun hayatı ile Fedon'un olay olan açıklaması...

FEDON'UN EŞİ EDA KALYONCU KİMDİR?

Eda Kalyoncu, taverna müziği yorumcusu Fedon'un eşidir.

Fedon ile Eda Kalyoncu'nun Natali adında bir kızı ve Theo isminde bir oğlu vardır.

Fedon eşi Eda Kalyoncu ile evliliği üzerine 2018 yılında yaptığı bir açıklamada iyi bir koca olamadığını söyleyip çocukları Theo ve Natali'ye çok iyi babalık yaptığını vurgulamıştı.

Eşiyle hiçbir zaman boşanmadıklarını söyleyen Fedon onula artık ayrı odalarda yattıklarını belirtip aralarında aşk kalmadığını ifade etmişti. Aşkın final olduğunu ve uzun yıllar sürmeyeceğini belirten Fedon'un sözleri o dönem çok konuşulmuştu.