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Fedon'un eşi Eda Kalyoncu kimdir? Fedon’un eşi ve evliliğine dair sarf ettiği sözler olay olmuştu!

12.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fedon'un eşi Eda Kalyoncu ünlü şarkıcının bugün Kanal D'de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in 57. bölümünün konuğu olması sebebiyle merak konusu oldu. Fedon; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen şarkılarını seslendirecek. Fedon, 2018'de (evliliklerinin 50. yılında) ilişkileri üzerine çok konuşulan ifadeler kullanmıştı. Peki, Eda Kalyoncu kimdir? İşte Fedon'un eşi Eda Kalyoncu hakkında merak edilenler...

Fedon'un eşi Eda Kalyoncu kimdir? Fedon’un eşi ve evliliğine dair sarf ettiği sözler olay olmuştu!

Fedon'un eşi Eda Kalyoncu 12 Kasım 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler programının 12 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünün konuğu Fedon'un eşi Eda Kalyoncu merak konusu oldu. İşte Eda Kalyoncu'nun hayatı ile Fedon'un olay olan açıklaması...

FEDON'UN EŞİ EDA KALYONCU KİMDİR?

Eda Kalyoncu, taverna müziği yorumcusu Fedon'un eşidir.

Fedon ile Eda Kalyoncu'nun Natali adında bir kızı ve Theo isminde bir oğlu vardır.

Fedon eşi Eda Kalyoncu ile evliliği üzerine 2018 yılında yaptığı bir açıklamada iyi bir koca olamadığını söyleyip çocukları Theo ve Natali'ye çok iyi babalık yaptığını vurgulamıştı.

Eşiyle hiçbir zaman boşanmadıklarını söyleyen Fedon onula artık ayrı odalarda yattıklarını belirtip aralarında aşk kalmadığını ifade etmişti. Aşkın final olduğunu ve uzun yıllar sürmeyeceğini belirten Fedon'un sözleri o dönem çok konuşulmuştu.

Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında? Fedon kimdir, hangi dine mensup, kaç yaşında?
Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu kimdir, kaç yaşında?

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