Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesi sonrasında flaş bir paylaşıma imza attı.

Palmeiras forması giyen Brezilyalı oyuncu, Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golün sonrasında, "Ağla fener ağla, Her zaman her yerde şampiyon Cim Bom" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Melo'nun bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.





