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Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Göztepe maçında 1-0 öne geçmesinin ardından Felipe Melo'dan olay bir paylaşım geldi. Felipe Melo'nun yaptığı paylaşım, Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesi sonrasında flaş bir paylaşıma imza attı.

Palmeiras forması giyen Brezilyalı oyuncu, Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golün sonrasında, "Ağla fener ağla, Her zaman her yerde şampiyon Cim Bom" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Melo'nun bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Galatasaray felipe melo

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Adamsın adam....
melonun anasının galiba suçu çok..çünkü bu mahluk o kadının her zaman kulağını çınlatıyor....
buna fazla kemik atmayın boğazına saplanacak bu köpeği telef edeceksiniz yazık çok sevimli bir it geberir kemik atacak it bulamayız
alex le melo arasındaki karakter farkı sadece benim mi gözüme batıyor
Ulan köpek, defol git bu futbolfutbol oyunundan.
insanlığa yakışmayan bir insan cok iğrenç ve tiksinç bence futbol dünyasını haketmio
Ulan köpek, defol git bu futbol oyunundan.
ula meloo:D
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