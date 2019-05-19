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Felipe Melo'dan Galatasaray'a destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray-Başakşehir maçıyla ilgili paylaşım yaptı. Melo, "Sizlere inanıyorum, bu maçı çevireceksiniz aslanlarım" ifadesini kullandı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'a destek

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray-Başakşehir maçında 1-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar'a destek verdi.

Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haydi Galatasaray! Sizlere inanıyorum, bu maçı çevireceksiniz aslanlarım" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
felipe melo Galatasaray

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