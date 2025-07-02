Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı! Inter yönetimi bonservisini belirledi

İsmi son günlerde Galatasaray ile ciddi şekilde anılan ve Inter yönetimi ile problemler yaşayan Hakan Çalhanoğlu'na Felipe Melo'dan destek geldi. Bir taraftarın, "Felipe Melo, Hakan Çalhanoğlu'nu arayarak desteğini iletti" mesajına sosyal medya hesabından "evet" yanıtını verdi.

"COME TO GALATASARAY"

Daha sonra bu mesajı da alıntılayan Melo, "Come to Galatasaray abi Çalhanoğlu" sözlerini paylaştı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Inter ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki ipler kopma noktasında. Fluminense mağlubiyetinin ardından ayrılık kararı kesinleşen milli yıldız için Inter, 30 milyon Euro bonservis talep ediyor. Galatasaray ise transfer için en fazla 15 milyon Euro ödemeye hazır.

11 GOL 8 ASİST

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.