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Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı! Inter yönetimi bonservisini belirledi

Galatasaray'ın gündeminde bulunan Hakan Çalhanoğlu için kulübü Inter bonservis bedelini belirlerken Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Felipe Melo'dan da milli yıldıza bir çağrı geldi. İşte detaylar...

Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı! Inter yönetimi bonservisini belirledi
Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İsmi son günlerde Galatasaray ile ciddi şekilde anılan ve Inter yönetimi ile problemler yaşayan Hakan Çalhanoğlu'na Felipe Melo'dan destek geldi. Bir taraftarın, "Felipe Melo, Hakan Çalhanoğlu'nu arayarak desteğini iletti" mesajına sosyal medya hesabından "evet" yanıtını verdi.

"COME TO GALATASARAY"

Felipe Melo dan Hakan Çalhanoğlu na çağrı! Inter yönetimi bonservisini belirledi 1

Daha sonra bu mesajı da alıntılayan Melo, "Come to Galatasaray abi Çalhanoğlu" sözlerini paylaştı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Felipe Melo dan Hakan Çalhanoğlu na çağrı! Inter yönetimi bonservisini belirledi 2

Inter ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki ipler kopma noktasında. Fluminense mağlubiyetinin ardından ayrılık kararı kesinleşen milli yıldız için Inter, 30 milyon Euro bonservis talep ediyor. Galatasaray ise transfer için en fazla 15 milyon Euro ödemeye hazır.

11 GOL 8 ASİST

Felipe Melo dan Hakan Çalhanoğlu na çağrı! Inter yönetimi bonservisini belirledi 3

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Hakan Çalhanoğlu son dakika galatasaray
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