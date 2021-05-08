Felipe Melo'dan itiraflar: "Ya Galatasaray ya da Galatasaray"

Bir dönem giydiği Galatasaray forması ile taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. KALPLERİYLE OYNAMALILAR "Beşiktaş'ı iyi tanırım. Bizim için önemli bir maç. Lider durumdalar. Biz diyorum çünkü kendimi Galatasaraylı hissediyorum. Bu yüzden biz diyebilirim. Kazanmamız lazım. Beşiktaş'ı takibi bırakmamak için kazanmamız şart. Dolayısıyla önemli bir maç. Oyuncuların çok yürekli olması lazım. Kalpleriyle oynamaları ve çok savaşmaları lazım, bu maçı kazanmak için." UNUTAMADIĞIN BEŞİKTAŞ MAÇLARI? "Onlarla oynadığımız tüm maçları hatırlıyorum. Derbi maçı önemli maçlar, önemli rakipler. Play off' ta oynadığımız maç, 2-0 kazanmıştık. Onların evinde ilk golü atmıştım. Bu maç önemliydi çünkü o maçı kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin evinde şampiyon olmuştuk. 4. yıldızı kazandığımızdaki maç da var. Sneijder atmıştı, o maça çıktığımızda omuz sakatlığım vardı, üst üste 7-8 maç kazanarak şampiyon olmuştuk. Olimpiyat'ta 2-0 kazandığımız maç var, vole ile attığım gol vardı. Sanırım 5 maç oynadım ve 4 golüm var."

GALATASARAY'I TAKİP EDEBİLİYOR MUSUN? "Tüm maçlarını seyrediyorum. İnanıyorum ki Galatasaray bundan daha iyisini de yapabilir. Sahip olduğu oyuncular... Ayrıca Türk futbolunun en en iyi teknik adamı... Aslında Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç çıkartıp kazanmıştık. Fakat daha sonra kolay gözüken maçlarda o kadar iyi değildik. Ama bunlar normal, onlara hala inanıyorum. İnsanların fazla konuştuğunu görüyorum. Galatasaray bu sene kazanamayacak ve benzeri şeyler... Ama taraftarın oyunculara ve İmparator Fatih Terim'e destek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onların en güçlü olduğuna inanıyorum. Kazanma DNA'sını çoktan gösterdiler. Gerçekten eksiklikler olduğuna ama bunların çözülebileceğini düşünüyorum." SİZİN ZAMANINIZDA DERBİLER NASILDI? "Şu an üzücü olan pandemi nedeniyle taraftarlarımızın statta olamıyor olması. Hala telefonumda duran bir video vardır. Florya'nın taraftarlarla dolu olduğu, şarkılar söyledikleri, tezahürat yaptıkları, lay lay lay, ooo Cim bom bom... Bu benim daha güçlü hissetmemi sağlardı. Daha sert olmamı sağlıyordu." DERBİ ÖNCESİ TAKIMIN HAVASI? "Herkesin farklı konsantre yöntemi vardır. Sahada hepimiz gerektiğinde kötü çocuklardık çünkü derbi oynamanın öneminin hep farkındaydık. Sert ve savaşçıydık. Bizim için üç ihtimal yoktu, tek ihtimal kazanmaktı. O dönemki takım o yüzden tarihe geçti, çünkü kazanmak için her şey göze alırdı."

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE DERBİ? "Kulübede Terim olunca derbiler daha kolay olurdu. Çünkü o sert olmanızı sağlar, size yardım ederdi. Maçı kazanmanız için gerekenleri anlatır. Ne zaman gergin olsam kulübeye bakar ve rahatlardım. Onun Galatasaray'ın iyi olması için elinden geleni yaptığını görmek beni sakinleştirirdi. Onun gibi kazanmaya alışkın bir antrenörünüz varsa kazanma isteğini size geçirebilmesi çok önemliydi." OYUNCULARIN RUH HALİ? "Kimin daha heyecanlı, kimin daha sakin olduğunu söylemek zor. Hepimiz konsatre olurduk. 4 yıl Galatasaray'da kaldım, hep biz kazandık. Böyle olunca hep kazanmaya odaklanırdık. Şampiyonlar Ligi'nde oynarken de hep turu geçmek isterdik. Sıkı bir takımdık. Başkandan hocaya oyunculara kadar herkes sıkıydı ve sırrımız da buydu." BUGÜNÜN TAKIMI? "Önemli oyuncular var kadroda. Sadece benim değil, tüm Galatasaray taraftarının onlara inancı tam. Onlar Galatasaray oyuncuları çünkü bu formayı giymeyi hak ediyorlar. Sahaya çıktıkları zaman milyonlarca taraftarın arkalarında olduğunu bilmeliler. Ve kazanmak için sahada canları pahasına savaşmalılar, çünkü Galatasaray böyledir. Bazen çok iyi oynayamayabilirsiniz ama sahada bu forma için her şeyinizi vermelisiniz. Çünkü bu forma çok büyük. Onlara çok inanıyoruz çünkü hepsi büyük futbolcular. Sahada her şeyini vermeliler, onlara tek söyleyeceğim bu."