Felipe Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel sözleri...

Ülkesi Brezilya’da futbol kariyerine devam eden Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye’deki ezeli rakipleri kızdıracak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in 2016 yılında vermiş olduğu bir demeçte, Galatasaray’ı kast ederek dile getirdiği, “Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin” sözüne yer veren Melo, sarı-lacivertli ekibin 90+6’da gelen golle 1-1’e getirdiği Trabzonspor maçındaki gol sevincinin görüntüsünü paylaştı.
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