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Felipe Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel sözleri...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Brezilya’da futbol kariyerini sürdüren Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçındaki gol sevinci görüntüsünü Volkan Demirel’in 2016 yılındaki sözleriyle paylaşarak tepki çekti.

Felipe Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel sözleri...

Ülkesi Brezilya’da futbol kariyerine devam eden Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye’deki ezeli rakipleri kızdıracak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in 2016 yılında vermiş olduğu bir demeçte, Galatasaray’ı kast ederek dile getirdiği, “Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin” sözüne yer veren Melo, sarı-lacivertli ekibin 90+6’da gelen golle 1-1’e getirdiği Trabzonspor maçındaki gol sevincinin görüntüsünü paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya felipe melo Fenerbahçe Trabzonspor Galatasaray

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