Felipe Melo'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçe taraftarlarını kızdırmaya devam ediyor.

Son olarak bugün Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolu, Sarı Kırmızılılar'ın 2011/12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdığı anın fotoğrafını yayınlayarak altına şu mesajı yazdı:



"Gerçekleri tarih yazar, tarihi de her zamanki gibi Galatasaray yazdı ve yazmaya devam ediyor."

Melo'nun sosyal medyayı adeta sallayan bu paylaşımına binlerce yorum geldi.





