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Felipe Melo’dan yeşil sahalara elveda! Kramponlarını astı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 16:42
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2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız Felipe Melo, 41 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Felipe Melo’dan yeşil sahalara elveda! Kramponlarını astı

Ülkemizde Galatasaray forması giyen Felipe Melo, 41 yaşında aktif profesyonel futbol kariyerine veda ettiğini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Felipe Melo, futbola şu sözlerle veda etti;

"Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerim. İnanılmaz yıllardı, birçok mücadele ve başarıya sahne oldular ama hepsinden önemlisi, attığım her adımda Tanrı'nın amacının gerçekleştiğini gördüğüm yıllardı. Yaşadığım her şey, her an, O'nun eliyle yönlendirildi ve sevdiğim şeyi yapma ayrıcalığına sahip olduğum için sonsuza dek minnettarım.

Gücümü her zaman Tanrı'nın inancından, sevgisinden ve merhametinden aldım. En zor anlarda benimle birlikte oldu, beni ayağa kaldırdı ve zafer anlarında bana şükretmemi hatırlattı.

Oynama şerefine nail olduğum tüm kulüplere, yolculuğumu ateşleyen taraftarlara, takım arkadaşlarıma, bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi, bana tüm bunları yaşama armağanı, cesareti ve fırsatı veren Tanrı'ya şükrediyorum.

Şimdi güvenle bir sonraki bölüme geçiyorum, çünkü biliyorum ki o bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu hikâyenin bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Teşekkürler İsa, hayatımda eşsiz ve yeterli olduğun için. Büyük hayaller kurmayı, inançla kehanette bulunmayı ve harekete geçmeyi asla bırakmayın, çünkü O bunu yapar!!!"

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Felipe Melo galatasaray
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