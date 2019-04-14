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Felipe Melo: Kadıköy bizim şölen alanımız

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe ile oynanacak olan derbiden önce açıklamalarda bulundu.

Felipe Melo: Kadıköy bizim şölen alanımız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Milyonların heyecanla beklediği derbi mücadelesi saat 19:00'da Kadıköy'de oynanacak.

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi video aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe mesaj gönderdi.

Kadıköy'de şampiyonluk yaşadığını ve kupa kaldırdığını ifade eden Felipe Melo, "Orası bizim şölen alanımız oradan bir zaferle daha dönmek için Tanrım size güç kuvvet versin. İçinizdeki aslan ruhu bana bunları söyletiyor" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig fenebahçe Galatasaray kadıköy felipe melo

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