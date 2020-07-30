Felsefi sözler: Felsefe yapma diyenlere inat birbirinden güzel cümleler...

Hayat uzun, bazen zor ancak bir o kadar da keyifli bir macera. Varoluştan bu yana insanın peşinden koştuğu temel soruların cevabını arayan felsefe, kimi zaman sosyal medya paylaşımlarında, kimi zaman sloganlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yıllar, hatta yüzyıllar öncesinde yaşamış birinin benzer yaşanmışlıklarla duygularınıza tercüman olmasının keyfini bu yazımızdaki felsefi sözler örnekleri ile sürebilirsiniz.

Felsefi Sözler

Üzerinde günlerce düşünebileceğiniz, hangi açıdan bakarsanız bakın haklılığına hep ikna olacağınız işte o felsefi sözler;