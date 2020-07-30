Felsefi sözler: Felsefe yapma diyenlere inat birbirinden güzel cümleler...

Hayat uzun, bazen zor ancak bir o kadar da keyifli bir macera. Varoluştan bu yana insanın peşinden koştuğu temel soruların cevabını arayan felsefe, kimi zaman sosyal medya paylaşımlarında, kimi zaman sloganlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yıllar, hatta yüzyıllar öncesinde yaşamış birinin benzer yaşanmışlıklarla duygularınıza tercüman olmasının keyfini bu yazımızdaki felsefi sözler örnekleri ile sürebilirsiniz.
Üzerinde günlerce düşünebileceğiniz, hangi açıdan bakarsanız bakın haklılığına hep ikna olacağınız işte o felsefi sözler;
"Huzur mu istiyorsun: Az insan, az eşya." Kafka
"Babalar alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır." Hasan Ali Toptaş
"İnsan zihnini oluşturan şey, insan bedeninin fikridir." Spinoza
"Bir gün herkes on beş dakikalığına ünlü olacak." Andy Warhol
"Önemli olan neye katlandığınız değil, nasıl katlandığınız." Seneca
"Hata korkaklıktır." Friedrich Nietzsche
"Yola çıkmak kaygıyı çoğaltmaktır, yola çıkmamak kendini kaybetmektir...Ve üst anlamıyla yola çıkmak kendi benliğinin farkına varmaktır." Kierkegaard
"Geçmişi düşünürken pişmanlık veya utanç, geleceği düşünürken istek ve korku hissederiz. Ancak tüm bu duygular şimdiki zamandan çıkar ve şu anımızı etkiler."Thich Nhat Hanh
"Her azizin bir geçmişi, her günahkarın bir geleceği vardır." Oscar Wilde
"Şimdiki tehlikeler geleceğe dair kurgulardan daha az tehlikelidir" Shakespeare
Kitapların yanı sıra "beyin yakan cinsten" diye nitelendirdiğimiz pek çok film ve dizide kullanılan, derin içerikleriyle anlaşılması zor felsefi sözler sizce ne anlatmak istiyor?
"İnsan tabii ki istediğini yapabilir ama istediğini isteyemez." Arthur Schopenhauer
"İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür." İmmanuel Kant
"Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir." Albert Einstein
"Uçuruma gözlerinizi dikip bakarsanız, uçurum da size bakmaya başlar." Friedrich Nietzsche
"Zaman yaratılmış bir şeydir, zamanım yok demek istemiyorum demek gibidir." Lao Tzu
"Kendini insanlığa bakarak sına. Şüphe edeni şüpheye, inananı inanca götürür bu." Kafka
"Eşit olmak en büyük erdemdir." Heraclitus
"Hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan, onları yendin demektir." George Orwell
"Gururlu bir insan olmaya en yaklaşanlar kendilerinden tiksinenlendir." Spinoza
"Yoğun bir hayat süren insan gerçek anlamda yaşar." E.E Cummings
"Kendini bilmeden Tanrı'yı bulan olmamıştır." Meister Eckhart
"Bu dünyanın baştan çıkarma aracı ile bu dünyanın sadece bir geçiş olduğuna ilişkin güvence, bir ve aynı şeydir." Kafka
Tek başına kalabalık olabilenlerin tercihi yalnızlığa bir de felsefi sözlerle bakalım mı? Yalnızlık ile ilgili felsefi sözlerin birçoğu sizi içsel bir yolculuğa davet edebilir, şaşırmayın.
"Çoğu insan yalnız olduklarını anlama korkusundan mustariptir." Andre Gide
"Çoğumuz için en can sıkıcı ve boğucu hayat kendimizle yaşadığımızdır." Aldous Huxley
"Kendimizden kurtulamadığımız zaman, kendimizi yeyip bitirmenin tadını çıkarırız." E.M. Cioran
"İçimizdeki kalabalık her daim dışımızdakinden daha büyüktür." Hasan Ali Toptaş
"Hiç kimse ile yaşlanmak istemiyorum. Kendimle bile." Tezer Özlü
"Sen sesinle yalnız olacaksın. Dünyada kendi sesinden başka bir ses olmayacak." Samuel Beckett
"Doğmuş olmak bir referans mektubunu nereye ve kime götüreceğimizi bilememektir." Nilgün Marmara
"Birbirimizi anlamasına anlayabiliriz; ama kişi ancak kendi kendini açıklayabilir." Herman Hesse
"Düşünmeden öğrenmek gereksizdir, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir." Eric Emmanuel Schmitt
"İnsan en iyi yalnız başına öğrenir." Friedrich Nietzsche
Tüm el aletlerinin sahip olduğunun aksine hayatın bir kullanma kılavuzu ne yazık ki yok. Yaşanmışlıkları ile yolunuzu aydınlatacak bu hayat üzerine felsefi sözleri birkaç kez okuduğunuzda elinizde bir ışık varmış gibi hissedebilirsiniz.
"Aşık olmak insanın kendinde eksik olan parçayı bulması demektir." Platon
"Hikayeler çocuklar uyusun ve büyükler uyansın diye yazıldı." Hans Christian Andersen
"İnsan hayatında gerçek bilgelik sevgisine nadiren rastlanır." Pascal
"Otuz yaşım ile kırk yaşım arasında ne akıllı ne de çılgındım. Bu ikisinin ötesinde kalıp olup bitene seyirci oldum ve dünyayı kavradığımı sandım." Tezer Özlü
"Perişan bir haldeyim fakat içimde kendimden bile sakladığım bir umut var." Sabahattin Ali
"Gerçek keşif yolculuğu yeni yerler aramak değil, yeni gözlerle bakmaktır." Marcel Proust
"Ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun acı insanın ruhuna ve bilincine yayılır. Dolayısıyla insanın çektiği acının büyüklüğü görecelidir." Viktor E. Frankl
"Neye önem verip neye boş vermesi gerektiğini bilmeyen kişi, önemsiz olana önem verir ve önemli olanı da boş verir." Buda
"Beline taş bağlayıp denizin dibine dalan inci avcıları misali bizler de içimize dalmalı ve içimizdeki inciyi çıkarmalıyız." Ramana Maharshi
"Otuzunu aşmış herkes gençliği ile yapabileceği en korkunç yanlışlık arasında özdeşlik kurar." Cesare Pavese
Bazı sözleri sadece benimsemek değil dövme yaptırmak gerekir. Kim bilir, bu kısa felsefi sözleri dövme yaptırmasanız da hayat sloganınız haline getirmek isteyebilirsiniz.
"Meramın kısasını yazmak uzun sürer." Yılmaz Erdoğan
"Yaşadıklarımız öldüklerimizdir." Oruç Aruoba
"Hayatın zenginliği unuttuğumuz anılardadır." Cesare Pavese
"Yoğun yaşamak bir insanın benliğini feda etmesi anlamına gelebilir." Hermann Hesse
"İnsan yargılayan hayvandır." Friedrich Nietzsche
"Anlamak sevmenin başlangıcıdır." Spinoza
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