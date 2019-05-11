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Fena yakalandılar! Öyle bir şey yaptılar ki alay konusu oldular

gizemino gizemino
YAŞAM  | 11.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Doğallığın moda olduğu ve vücut konusunda da insanların artık özgüvenli olması gerektiğinin savunulduğu bu dönemde bir marka “mükemmel vücudu” sergilemek için manken üzerinde fazla fotoşop uyguladı! Kimsenin farkına varmayacağını düşünen marka ise başına öyle bir bela aldı ki…

Fena yakalandılar! Öyle bir şey yaptılar ki alay konusu oldular

Bir giyim markası internet sitesinde yayınladığı ürün fotoğrafı yüzünden müşterileri tarafından topa tutuldu. Markanın ürün detay fotoğrafında kullandığı manken üzerinde yapılan fotoşop hilelerini fark eden müşteriler, markayı “sahte” olmakla suçladı!

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Hikaye Fashion Nova adlı bir giyim markasının mayo modelini göstermek için kullandığı fotoğrafla başladı. Markanın internet sitesinden alışveriş yapan insanlar başka detay fotoğraflarını da görünce manken üzerinde ne kadar çok hile yapıldığına şahit oldu.
Markanın doğallığı savunurken yaptığı bu hatanın farkına varması gerektiğini savunan müşteriler markayı sosyal medyada topa tuttu. İşte yorumlar:

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“Kimse kalça kısmındaki fotoşopun farkında değil mi? Rezilsiniz!”
“Manken mükemmel olmak zorunda da değildi! Bir de insanlar bu fotoğrafa bakıp satın alıyor!”
Markaya yorum almak için ulaşıldığı fakat markanın, fotoğrafın hala “doğal” olduğunu savunduğu belirtildi. Kararı size bırakıyoruz…

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Anahtar Kelimeler:
fotoşopsuz fotoğraflar fotoşoplu markalar

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