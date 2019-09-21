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Fenerbahçe 2 - 1 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Orgill'in golüyle geri düşen Fenerbahçe, Zanka ve Vedat Muriqi'nin golleriyle geri dönmeyi başardı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini telafi eden Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Fenerbahçe 2 - 1 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1
20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

VEDAT MURIQI KARİYER BASAMAKLARINI BÖYLE ÇIKTI

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, son maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira'yı yedeğe çeken Yanal, bu ismin yerine ise Adil Rami'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

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ADİL RAMİ İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminin son günlerinde Fransız stoper ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Rami, hazır olmadığı gerekçesiyle önceki müsabakalarda görev yapmamıştı.

LUIZ GUSTAVO İLK KEZ KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda ilk maçına çıktı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasını ilk defa giyen 32 yaşındaki Gustavo, Fransa'nın Olympique Marsilya takımından transfer edilmişti.

KAPTAN EMRE KULÜBEDE

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta içi antrenmanların çoğunda takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı.

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