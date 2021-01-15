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Fenerbahçe, 2021 yazı için ilk transferini yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2021 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Queens Park Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile gelecek sezon için el sıkıştı.

Fenerbahçe, 2021 yazı için ilk transferini yaptı!

Fenerbahçe, Queen Park Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı.

Sky Sports'tan Kaveh Solhekol'un haberine göre; Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile sezon sonu için anlaştı. Fenerbahçe, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Osayi-Samuel ile Fenerbahçe dışında Celtic ve Rangers dahil 8 teklif olduğu ve Nijeryalı oyuncunun sarı lacivertli kulübün teklifini daha cazip bulduğu için tercih ettiği bilgisi verildi.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017'de QPR'a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship'te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. (Sporx)

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