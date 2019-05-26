Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Mehmet Ekici'nin başlattığı atakta Isla'nın asistinde Zajc'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
3 dakika sonra Antalyaspor, Serdar Özkan'ın pasında Doğukan'la gole çok yaklaştı ancak Volkan izin vermedi. Konuk ekip aradığı gole 33. dakikada ulaştı. Sağ kanattan Amilton'un ortasında Sadık'ın ıskaladığı topa arka direkte Mevlüt Erdinç vurdu ve durum 1-1 oldu. Antalyaspor, 35 ve 45. dakikalarda yakaladığı iki önemli pozisyondan gol çıkaramayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.
51'de Antalyaspor, Mevlüt Erdinç ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Dirar'ın kaptırdığı top sonrası 60 metre top süren Amilton, Volkan'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
Deplasmanda gol aramayı sürdüren Antalyaspor'da 64'te Diego'nun füzesi kaleci Volkan'ın parmaklarının ucuyla dokunması sonrası üst direkte patladı. Fenerbahçe 69'da Moses'in yarattığı tehlike sonrası Eljif Elmas'ın güzel vuruşuyla maçta yeniden öne geçti: 2-1.
Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Antalyaspor savunmasının arkasına hareketlenen Moses, kaleciden dönen şutta topu ağlara göndererek Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 46 yaparak ligi 6. sırada bitirdi. Antalyaspor ise 45 puanla 7. oldu.
Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Jailson, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Mehmet Ekici, Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal)
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 74 Hakan Özmert), Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Dk. 80 Doukara), Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 75 Drole)
Goller: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90+1 Moses (Fenerbahçe), Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Doğukan Sinik, Dk. 52 Diego, Dk. 58 Amilton (Antalyaspor), Dk. 50 Jailson (Fenerbahçe)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
16. dakikada Serdar Özkan'ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton'un sağdan ortasında savunmada Sadık'ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
35. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan'ın vuruşunda, kaleci Volkan topu son anda çeldi. Pozisyonun devamında Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Harun Alpsoy'un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
57. dakikada Dirar'ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla'dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi.
61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan'a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar'a, Dirar'da geriden gelen Eljif'e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.
90+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses'ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.
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