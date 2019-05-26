Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada Mehmet Ekici'nin başlattığı atakta Isla'nın asistinde Zajc'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

3 dakika sonra Antalyaspor, Serdar Özkan'ın pasında Doğukan'la gole çok yaklaştı ancak Volkan izin vermedi. Konuk ekip aradığı gole 33. dakikada ulaştı. Sağ kanattan Amilton'un ortasında Sadık'ın ıskaladığı topa arka direkte Mevlüt Erdinç vurdu ve durum 1-1 oldu. Antalyaspor, 35 ve 45. dakikalarda yakaladığı iki önemli pozisyondan gol çıkaramayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

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51'de Antalyaspor, Mevlüt Erdinç ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Dirar'ın kaptırdığı top sonrası 60 metre top süren Amilton, Volkan'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Deplasmanda gol aramayı sürdüren Antalyaspor'da 64'te Diego'nun füzesi kaleci Volkan'ın parmaklarının ucuyla dokunması sonrası üst direkte patladı. Fenerbahçe 69'da Moses'in yarattığı tehlike sonrası Eljif Elmas'ın güzel vuruşuyla maçta yeniden öne geçti: 2-1.