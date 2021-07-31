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Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (Maç sonucu)

31.07.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla karşılaştı. Maç 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (Maç sonucu)

Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını Alman ekibi Greuther Fürth ile oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada miha Zajc, 8 ve 30. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Sarı-lacivertlilerde ilk iki golün asistini Dimitris Pelkas, üçüncü golün asistini ise Mesut Özil yaptı.

Konuk ekip Greuther Fürth'ün golleri 34. dakikada Abdourahmane Barry ve 76. dakikada Jamie Leweling'ten geldi.

Fenerbahçe maça Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun 11'i ile başladı. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında Serdar Aziz, Caner Erkin, Zanka, Ozan Tufan, Mert Hakan YAndaş, İrfan Can Kahveci, Nabil Dirar, Enner Valencia oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ SONUÇLARI

Greuther Fürth'ü yenen Fenerbahçe geçtiğimiz çarşamba günü Zwolle ile 2-2 berabere kalırken, G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Dimitrios, sen Allah’ın bir lütfusun.

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