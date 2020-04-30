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Fenerbahçe 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

(AA)

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