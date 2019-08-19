Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Spor Toto Süper Lig 2019/20 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasının son maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Mücadeleye müthiş bir başlangıç yapan ve ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürdü ve sahadan 5-0 gibi farklı bir sonuçla galip ayrıldı.

DIRAR'IN MONACO FORMASIYLA HARİKA GOLÜ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada penaltıdan Victor Moses, 17. dakikada Vedat Muriqi, 24. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 74. dakikada Nabil Dirar ve 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, ilk yarıda verdiği 3 penaltı kararıyla dikkat çekerken, Fenerbahçe 13. dakikada kazandığı ikinci penaltı atışını Victor Moses'la değerlendiremedi.

Sarı-lacivertliler, aldığı bu farklı galibiyetle sezonun ilk haftasını lider olarak tamamladı. Gazişehir Gaziantep ise son sırada yer buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.