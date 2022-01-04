Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

