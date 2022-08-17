Fenerbahçe - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı , Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Aboneler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

