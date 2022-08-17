SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

17.08.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmaya günler kala internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı , Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Aboneler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...
Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''
Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a sıcak!

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a sıcak!

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.