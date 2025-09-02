SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Ademola Lookman'a teklif yaptı! Galatasaray'ın da kiralama teklifi yaptığı yıldız isim için devler karşı karşıya... 2.Ederson olayı mı gerçekleşiyor?

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç gemileri yaktı. Atalanta’nın golcü oyuncusu Ademola Lookman için flaş bir hamle geldi. Galatasaray’ın kiralama teklifi yaptığı oyuncu için Fenerbahçe yıldız isimle temasa geçti.

Fenerbahçe Ademola Lookman'a teklif yaptı! Galatasaray'ın da kiralama teklifi yaptığı yıldız isim için devler karşı karşıya... 2.Ederson olayı mı gerçekleşiyor?
Burak Kavuncu
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ademola Lookman için resmen devreye girdi. Galatasaray’ın kiralama teklifi yaptığı Lookman için sarı lacivertliler oyuncu tarafına ulaştı. Lookman transferinde sarı kırmızılı ekiple bire bir kalan Başkan Ali Koç, transfer için her türlü fedakarlığa hazır. Ederson transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, Ademola Lookman için de benzer senaryoyu gerçekleştirmek istiyor.

İTALYAN BASINI YAZDI!

Fenerbahçe Ademola Lookman a teklif yaptı! Galatasaray ın da kiralama teklifi yaptığı yıldız isim için devler karşı karşıya... 2.Ederson olayı mı gerçekleşiyor? 1

İtalyan basınından Sport Mediaset’in haberine göre Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’a resmi bir sözleşme teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya sezon başına yaklaşık 6 milyon euro değerinde dört yıllık bir sözleşme önerdiği bildirildi. Oyuncu tarafıyle henüz bir anlaşma olmadığı gelen bilgiler arasında.

OSIMHEN FORMULÜ

Fenerbahçe Ademola Lookman a teklif yaptı! Galatasaray ın da kiralama teklifi yaptığı yıldız isim için devler karşı karşıya... 2.Ederson olayı mı gerçekleşiyor? 2

Lookman için Galatasaray'ın 'Osimhen' formülünü devreye aldığı iddia edildi. 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bir an önce sonuç almak istiyor. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'e kadar açık kalacak. Galatasaray, onu vatandaşı Victor Osimhen ile eşleştirme fikrini ortaya koyuyor.

INTER VE BAYERN DE OLMADI!

Fenerbahçe Ademola Lookman a teklif yaptı! Galatasaray ın da kiralama teklifi yaptığı yıldız isim için devler karşı karşıya... 2.Ederson olayı mı gerçekleşiyor? 3

Inter ve Bayern’in reddedilen tekliflerinin ardından Lookman için geriye sadece Suudi Arabistan ve Türkiye seçenekleri kaldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ederson'un forma numarası belli oldu!Ederson'un forma numarası belli oldu!
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e göndermeİlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme
Anahtar Kelimeler:
transfer Atalanta BC fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte ilk görüntüler...

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte ilk görüntüler...

Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı

Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.