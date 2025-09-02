Fenerbahçe Ademola Lookman'a teklif yaptı! Galatasaray'ın da kiralama teklifi yaptığı yıldız isim için devler karşı karşıya... 2.Ederson olayı mı gerçekleşiyor?

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ademola Lookman için resmen devreye girdi. Galatasaray’ın kiralama teklifi yaptığı Lookman için sarı lacivertliler oyuncu tarafına ulaştı. Lookman transferinde sarı kırmızılı ekiple bire bir kalan Başkan Ali Koç, transfer için her türlü fedakarlığa hazır. Ederson transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, Ademola Lookman için de benzer senaryoyu gerçekleştirmek istiyor.

İTALYAN BASINI YAZDI!

İtalyan basınından Sport Mediaset’in haberine göre Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’a resmi bir sözleşme teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya sezon başına yaklaşık 6 milyon euro değerinde dört yıllık bir sözleşme önerdiği bildirildi. Oyuncu tarafıyle henüz bir anlaşma olmadığı gelen bilgiler arasında.

OSIMHEN FORMULÜ

Lookman için Galatasaray'ın 'Osimhen' formülünü devreye aldığı iddia edildi. 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bir an önce sonuç almak istiyor. Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'e kadar açık kalacak. Galatasaray, onu vatandaşı Victor Osimhen ile eşleştirme fikrini ortaya koyuyor.

INTER VE BAYERN DE OLMADI!

Inter ve Bayern’in reddedilen tekliflerinin ardından Lookman için geriye sadece Suudi Arabistan ve Türkiye seçenekleri kaldı.